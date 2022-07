Polícia Militar prende homem por tentativa de estupro

Na madrugada da última segunda-feira, 11, policias da 2ª Companhia do 3° Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentativa de estupro no Centro do município de Frei Paulo.

A ação aconteceu após denúncia da vítima. Por volta de 1h, a mulher buscou a PM, relatando que um homem tinha tentado estuprá-la. A equipe dirigiu-se ao endereço informado, onde o suspeito foi reconhecido e preso.

A vítima foi levada ao Hospital dpara o devido atendimento e confecção de relatório médico. Em seguida, os policiais conduziram as partes envolvidas à Delegacia de Frei Paulo, onde as providências necessárias foram tomadas.

Fonte: Infonet/SSP