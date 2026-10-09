Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio na zona rural de Lagarto

Na última quinta-feira, 08, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no povoado Carcará, zona rural de Lagarto.

Segundo informações policiais, uma desavença entre dois homens terminou com um ferido na região do pescoço e orelha.

Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima ferida que relatou o caso. Logo após, o suspeito também foi encontrado. Ao ser questionado, ele confessou ter ferido a vítima com um facão, alegando legítima defesa.

No momento da abordagem, o suspeito não portava o facão, mas posteriormente foi encontrado dentro da residência de um familiar.

Diante dos fatos, a vítima, devido a gravidade dos ferimentos, foi encaminhada ao hospital. Após o atendimento médico, ambos os envolvidos foram levados à Delegacia Regional de Lagarto.