Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Lagarto

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas na última terça-feira, 29, em Lagarto.

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações de que um homem estaria realizando entregas de drogas com o uso de uma motocicleta e utilizando uma residência da região como ponto de apoio.

Ao chegarem ao local indicado, os militares visualizaram uma motocicleta estacionada em frente ao imóvel. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou fugir pelos fundos da residência e arremessou uma bolsa azul.

Durante a verificação do material, foram encontradas 13 pedras de crack, aproximadamente 60 gramas de maconha e 13,5 gramas de cocaína, além de porções das substâncias embaladas e fracionadas.

Os policiais também localizaram, na área externa da residência, pequenos sacos plásticos contendo maconha, que estavam sobre um aparelho de som.

Durante a fuga, o homem tentou escalar uma parede para acessar o telhado do imóvel, mas foi detido pela equipe.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE