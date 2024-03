Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Sergipe

A Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu um homem por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (19). O suspeito foi flagrado com 170 gramas de maconha no Bairro Aeroporto, Zona Sul de Aracaju.

A equipe da Força Tática se deslocava pela região, quando percebeu o nervosismo de um jovem que carregava duas bolsas. O infrator ainda tentou fugir da abordagem, mas foi detido no momento em que tentava se esconder em uma residência.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE