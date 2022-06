Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Itabaiana

No último domingo, 19, equipes da 4ª Companhia do 3° Batalhão de Polícia Militar (4ªCia/3°BPM) realizaram, a prisão de um indivíduo pelo crime de violência doméstica, no município de Itabaiana.

Segundo a policia, a guarnição foi acionada, por volta das 17h30, para atender uma ocorrência onde a vítima, moradora da Rua Coronel Sebrão, localizada no Centro da cidade, denunciava ameaças proferidas por seu ex-companheiro, que estava embriagado, com posse de uma arma branca, em frente à sua residência.

Os policiais se dirigiram até o local e deflagram o crime. De acordo com a vitima, ela já possuía uma medida protetiva contra o suspeito.