Polícia Militar prende quatro suspeitos por tráfico de drogas em Salgado

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas na tarde do último domingo, 02, no povoado Água Fria, em Salgado.

A ocorrência começou quando equipes do batalhão realizavam patrulhamento na região e avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir em uma motocicleta sem placa, mas foram alcançados e abordados. Com a dupla, os militares encontraram uma pequena quantidade de substância análoga à maconha.

No decorrer da ação, um dos abordados indicou o endereço de outros dois homens que também estariam envolvidos na comercialização de entorpecentes. As equipes seguiram até o imóvel informado, onde localizaram os suspeitos e apreenderam 30 porções de maconha já embaladas para venda.

As buscas prosseguiram na residência e resultaram na apreensão de outras 272 porções da mesma droga, armazenadas em uma geladeira. Também foram encontrados aparelhos celulares e relógios que, segundo relato dos próprios envolvidos, teriam sido recebidos como pagamento pela venda de entorpecentes.

Os quatro suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE