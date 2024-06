Polícia Militar prende suspeito de comandar “boca de fumo” no bairro Ademar de Carvalho

Na noite do último sábado, policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Sergipe (7ºBPM) conduziram a delegacia, um homem suspeito de comandar uma “boca de fumo” no Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Segundo informações do 7º BPM, a guarnição recebeu a informação de que em uma das ruas do bairro Ademar de Carvalho estaria funcionando uma “boca de fumo”.

De imediato, os policiais iniciaram a ronda na região e encontrou um grupo de pessoas com atitudes suspeitas enfrente a uma residência.

No momento que visualizaram a viatura, começaram a se dispersar, inclusive um homem, que estava entre eles, evadiu-se do local e entrou em uma residência.

Após entrar na residência, a equipe conseguiu interceptar o suspeito e durante a abordagem de rotina foi encontrada, na cintura do suspeito, uma sacola plástica com diversas pedras de substâncias análogas a crack.

Ainda durante a abordagem, o suspeito relatou que havia outro homem que fazia as entregas dos entorpecentes para ele.

Diante dos fatos, o suspeito e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.