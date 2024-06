Polícia Militar prende suspeito de comercializar drogas nas imediações do Mercado da Banana

Na madrugada desta domingo, 23, uma ação realizada por policiais militares do 3º BPM, 7º BPM, 4ª CIPM e Getam resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas em Lagarto.

As equipes foram acionadas para atender a denúncia de que havia um homem comercializando drogas nas imediações do Mercado do Banana.

Após a informação, os militares foram até o local e identificaram o suspeito. Durante o processo de revista, ele foi flagrado com 88 papelotes de cocaína escondidos dentro da cueca.

O homem foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.