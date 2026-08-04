Polícia Militar prende suspeito de importunação sexual no interior de SE

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), prendeu um homem suspeito de importunação sexual na última segunda-feira, 03, em Laranjeiras.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma ocorrência no Conjunto Manoel do Prado Franco. Conforme a denúncia, o suspeito chamou a vítima, uma adolescente de 14 anos, e expôs as partes íntimas em frente à residência.

Após o fato, a mãe da vítima foi até a residência do denunciado acompanhada por outras moradoras da região. Segundo os relatos, situações semelhantes atribuídas ao suspeito já teriam ocorrido anteriormente.

Em seguida, os policiais se deslocaram ao endereço indicado. Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou se esconder dentro da residência, mas foi localizado pelos militares. Durante a ação, a irmã do suspeito tentou impedir a atuação policial.

O suspeito e os demais envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Laranjeiras, onde a ocorrência foi apresentada para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE