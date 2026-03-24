Polícia Militar prende suspeito de matar companheira a facadas no interior de SE

A Polícia Militar de Sergipe prendeu na noite da última segunda-feira, 22, um homem suspeito de cometer feminicídio no Conjunto Maria do Carmo, no município de Propriá. A captura ocorreu poucos minutos após o crime, em uma rápida atuação das equipes da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar e Força Tática, que foram acionadas via Centro de Operações e iniciaram diligências imediatas na região.

De acordo com as informações policiais, a guarnição realizava patrulhamento de rotina, por volta das 22h, quando recebeu o chamado para averiguar uma ocorrência inicialmente tratada como tentativa de homicídio por arma branca. Ao chegar nas proximidades do endereço indicado, os militares foram informados por populares de que uma mulher havia sido esfaqueada pelo companheiro, que teria fugido do local.

Diante das informações, os policiais iniciaram buscas nas imediações e localizaram um homem com as características repassadas. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter desferido golpes de arma branca contra a companheira. Em seguida, os militares retornaram ao local do crime, onde encontraram a vítima, uma mulher de 64 anos, já sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. A área foi isolada para os procedimentos periciais.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE