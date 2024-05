Polícia Militar prende suspeito de roubar motocicleta em Itabaiana

Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um suspeito de roubar uma motocicleta no município de Itabaiana. O homem foi localizado nessa quarta-feira, 1º, no momento em que tentava desmontar o veículo.

Segundo as informações policiais, a equipe do Getam recebeu a informação de que um homem havia roubado uma motocicleta no Bairro Sítio Porto. Ainda de acordo com a denúncia, logo após o crime, o suspeito levou o veículo para ser desmontado em uma oficina.

Diante da denúncia, os policiais foram até o local, onde flagraram o suspeito retirando o paralama, o retrovisor e a placa da moto.

O homem ainda tentou fugir, mas foi detido e encaminhado à Delegacia Regional.

Fonte: Ascom PM/SE