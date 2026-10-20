Polícia Militar prende suspeito de roubo de celular no Povoado Colônia Treze

Integrantes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) atenderam na noite da última segunda-feira, 19, uma ocorrência de roubo de aparelho celular no Povoado Colônia Treze, em Lagarto.

A equipe da 1ª Companhia foi acionada por cidadãos que informaram sobre a ocorrência e relataram que o suspeito havia sido contido por populares nas proximidades de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Antônio Martins de Menezes.

Segundo o relato da vítima, ela estava em uma padaria, acompanhada da filha de quatro anos, quando um homem teria tomado seu aparelho celular e fugido do local. A mulher saiu em busca do suspeito, conseguiu alcançá-lo e recuperar o telefone, contando com o auxílio de outras pessoas para contê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Uma funcionária do estabelecimento, que presenciou a situação, confirmou aos policiais a versão apresentada pela vítima.

No local, os militares encontraram o suspeito já contido por populares. Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PMSE