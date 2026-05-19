Polícia Militar prende suspeito e apreende arma de fogo em Riachão do Dantas

Na noite da última segunda-feira, 18, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência de possível violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo no povoado Lagoa, em Riachão do Dantas.

Ao chegar no endereço informado, a guarnição encontrou um homem em frente à residência ao lado de uma espingarda. Segundo informações repassadas no local, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e tentava entrar na residência, causando temor à companheira.

Durante a abordagem, o homem informou ter adquirido a arma no mesmo dia. Diante da situação, o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis.