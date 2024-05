Polícia Militar prende suspeito por homicídio em Simão Dias

Na madrugada desta quarta-feira, 15, policiais da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar realizaram a prisão de um homem sob a suspeita de homicídio, no município de Simão Dias.

O suspeito foi localizado por volta das 5h, cerca de três horas após o registro da ocorrência do homicídio que vitimou Leonardo Domingos da Conceição, no Conjunto Mutirão. Ele estava escondido em uma residência no Povoado Brinquinho, Zona Rural do município.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional.

Fonte: PMSE