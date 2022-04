Polícia Militar prende suspeitos de roubo e clonagem de veículos em Lagarto

Policiais militares do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) deflagraram uma operação com o objetivo de coibir o roubo e clonagens de veículos em Sergipe. A ação policial, que ocorreu na tarde do último domingo, 24, resultou em duas prisões de suspeitos que tentavam vender uma caminhonete na cidade de Lagarto.

Após levantamentos da polícia, foi descoberto um grupo criminoso especializado em trazer carros roubados no estado de Pernambuco, para clonar e vender no estado de Sergipe. As diligências ocorreram nas cidades de Graccho Cardoso e Lagarto, culminando em Aracaju.

Na ação policial, dois veículos, ambos roubados em Recife, foram recuperados sendo uma caminhonete L200 e uma Renault Oroch. Todos com chassis remarcados. Após as duas prisões, um dos suspeitos colaborou, informando o local onde a Oroch estava escondida, na cidade de Aracaju.

Um dos suspeitos confirmou ter pego os carros e outros veículos, na cidade de Recife (PE). As diligências ainda estão em andamento, visando recuperar outros veículos e identificar outros integrantes do grupo criminoso.

Fonte: SSP/SE