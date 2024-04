Polícia Militar realiza entrega de dois veículos em Tobias Barreto

Na última quarta-feira, 10, acontceu na cidade de Tobias Barreto, a solenidade de entrega de dois veículos doados pela Polícia Militar do Estado de Sergipe à administração municipal. As camionetes serão empregadas na segurança e no trânsito do município, por meio da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

O evento, realizado na sede do 11º Batalhão da Polícia Militar, contou com a participação do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, do prefeito da cidade, Dílson de Agripino, e do promotor de Justiça Paulo José, entre outras autoridades.

“Hoje estamos celebrando a entrega de viaturas para a Polícia Militar, especialmente para o 11º Batalhão. Trocamos toda a frota com viaturas novas que vão atender a cidade de Tobias Barreto e as demais cidades que fazem parte da área de atuação desse batalhão. Nós também estamos fazendo a entrega de duas viaturas ao município de Tobias Barreto, que serão alocadas na Guarda Municipal e na Secretaria Municipal de Trânsito”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar.

O coronel Ribeiro fez questão de enaltecer a importância da Secretaria de Estado da Segurança Pública para que fosse possível realizar a doação dos veículos para o município de Tobias Barreto.

De acordo com o comandante, o apoio do secretário de segurança pública, João Eloy de Menezes, é reflexo de uma gestão pautada na integração entre as diversas forças de segurança e no combate efetivo à criminalidade em Sergipe.

“Quando falamos em segurança pública, podemos asseverar que Sergipe vive em tranquilidade. Nosso estado foi o primeiro colocado na redução de crimes violentos, letais e intencionais no ano de 2023, segundo os dados do Ministério da Justiça. Fomos o primeiro colocado também na redução de roubos de veículos, na ordem de 50%. E nesses três primeiros meses de 2024, nós tivemos a maior redução de mortes violentas dos últimos 22 anos. Isso significa dizer que nós estamos no caminho certo e que nós vamos trabalhar veementemente para trazer mais paz, mais segurança para todo o estado”, afirmou.

O comandante da Polícia Militar concluiu a sua participação no evento afirmando que a corporação continuará dedicada para reduzir ainda mais os índices de criminalidade em todos os 75 municípios sergipanos.

“No enfrentamento à criminalidade, costumamos dizer que é importante investirmos em tecnologias, equipamento e novas viaturas, porém, o mais importante e o fator decisivo é o investimento no nosso policial militar, no profissional da segurança pública, aquele que está na ponta da lança, no dia a dia, trabalhando para proteger a nossa sociedade. Por isso, a Polícia Militar de Sergipe investe na formação e na qualificação dos seus integrantes, para que eles possam prestar à sociedade sergipana um serviço de qualidade, em constante aprimoramento e pautado na manutenção da ordem pública e da paz social”, finalizou o coronel Ribeiro.

Também durante o evento, o prefeito de Tobias Barreto agradeceu a todos que viabilizaram a doação dos veículos, a exemplo do governador Fábio Mitidieri e do coronel Alexsandro Ribeiro, além de todos que fazem a Polícia Militar de Sergipe, por contribuírem ainda mais com a preservação da segurança do cidadão tobiense. Já o promotor de Justiça Paulo José, destacou a importância da união de esforços em prol da população de Tobias Barreto, incluindo a parceria entre o Ministério Público, a gestão municipal, o Governo do Estado e a Polícia Militar.

