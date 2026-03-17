Polícia Militar recaptura foragido do sistema prisional

Na tarde da última segunda-feira, 16, policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) recapturaram um foragido da Justiça, na Avenida Tancredo Neves, no município de São Cristóvão.

A ocorrência foi registrada após a equipe ser acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar a presença de um suspeito que estaria foragido do sistema prisional por não retornar da saída temporária.

Diante da informação, os policiais se deslocaram até a área indicada. Ao perceber a aproximação dos militares, um homem com as características repassadas tentou fugir por um beco nas proximidades, sendo detido em seguida.

Após a abordagem e busca pessoal, o suspeito foi identificado e, depois de consulta realizada junto ao sistema policial, foi constatado que ele se encontrava foragido da Justiça.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de São Cristóvão, e posteriormente encaminhado ao Presídio de Areia Branca.

Durante o deslocamento até a unidade prisional, o homem apresentou mal-estar e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) para atendimento médico. Após ser avaliado e liberado pela equipe médica, ele foi encaminhado ao Presídio de Areia Branca para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE