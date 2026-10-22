Polícia Militar recebe 24 novas viaturas para reforçar o policiamento em Sergipe

Na última quarta-feira, 21, a Polícia Militar de Sergipe recebeu 24 novas viaturas para reforçar o policiamento ostensivo em todo o estado. A entrega dos veículos ocorreu na Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e representa mais um investimento na ampliação da capacidade de atuação das instituições responsáveis pela proteção da população.

A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado para modernizar a estrutura operacional da Corporação, ampliar a presença policial nas ruas e fortalecer as estratégias de prevenção e combate à criminalidade. A medida também evidencia a importância da atuação integrada entre as forças de segurança pública, com foco na preservação da ordem pública e na promoção de mais tranquilidade para os sergipanos.

Durante a entrega, o secretário de Estado da Segurança Pública, Dr. João Eloy, destacou o compromisso do Governo de Sergipe com a continuidade dos investimentos na área e com o trabalho conjunto entre as instituições.

“Essa entrega reafirma o compromisso com a segurança pública e demonstra a importância da integração entre as forças de segurança, tanto civil quanto militar, na construção de um Sergipe cada vez mais seguro. Desde o início da gestão, temos trabalhado para fortalecer nossas instituições, melhorar as condições de atuação dos profissionais e garantir que os investimentos se traduzam em mais proteção para a sociedade”, ressaltou o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, também destacou a importância da incorporação dos novos veículos para o fortalecimento do policiamento ostensivo na capital e no interior.

“Estamos recebendo 24 novas viaturas que irão contribuir diretamente para o fortalecimento do policiamento ostensivo em todo o estado. Agradecemos ao Governo de Sergipe e ao secretário de Segurança Pública, doutor João Eloy, pelo apoio permanente à Polícia Militar. Esses veículos ampliarão as condições de mobilidade e atuação das nossas equipes, favorecendo a presença policial nas ruas, a prevenção de ocorrências e o enfrentamento à criminalidade. Nosso objetivo é continuar trabalhando para oferecer uma resposta cada vez mais eficiente à população e ampliar a sensação de segurança dos sergipanos”, afirmou o comandante-geral.

Com a chegada das novas viaturas, a Polícia Militar amplia seus recursos operacionais para o desenvolvimento das atividades de patrulhamento e atendimento às demandas da população. O reforço na frota contribui para dar mais agilidade ao deslocamento das equipes e fortalecer a presença da Corporação nos municípios sergipanos. A meta é consolidar os avanços alcançados e manter Sergipe como referência em segurança pública no Nordeste.

Fonte: SSP/SE