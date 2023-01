Polícia Militar recupera moto roubada em Simão Dias

Na última terça-feira, 03, policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) recuperaram uma motocicleta, poucas horas após roubo, no município de Simão Dias.

De acordo com as informações da policia, os militares atenderam a uma denúncia de que uma motocicleta havia sido roubada na estrada que dá acesso ao Povoado Mata do Peru e intensificaram as rondas na região.

Com o auxílio do sistema de rastreamento, os policiais conseguiram localizar o veículo dentro de uma área de vegetação.

A motocicleta foi encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: SSP