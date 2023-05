Polícia Militar recupera moto roubada no bairro Loiola em Lagarto

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta Honda Pop adulterada e com restrição de roubo. O caso ocorreu no bairro Loiola, na cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem, mas a moto estava com a numeração do motor e chassi suprimidos, levantando a suspeita de ser um veículo adulterado.

Já na Delegacia Regional de Lagarto, os policiais constataram que a verdadeira placa da moto era QKV-9598 e que a mesma estava com restrição de roubo. Ela estava circulando com a placa QKU-5250.