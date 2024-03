Polícia Militar recupera motocicleta abandonada em Lagarto

Na noite do último sábado, 23, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) recuperaram uma motocicleta, modelo Honda Biz 125, cor branca, abandonada no bairro Loiola, em Lagarto.

De acordo com o 7°BPM, uma equipe foi acionada para averiguar a ocorrência de uma motocicleta, supostamente abandonada, em frente a uma residência.

Ao chegar no local e realizar a busca veicular, foi constatado que alguns sinais identificadores do veículo estavam suprimidos, inclusive o lacre de segurança da placa.

Diante do fato, os policiais encaminharam a motocicleta para a Delegacia Regional de Lagarto.