Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Lagarto

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da guarnição GETAM 71, vinculada ao 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), recuperou uma motocicleta com registro de furto na tarde da última segunda-feira, 12, em Lagarto.

Por volta das 14h, durante patrulhamento, os policiais localizaram uma motocicleta abandonada nas proximidades do Loteamento Cidade Jardim. O veículo estava sem placa de identificação e apresentava características e vestígios compatíveis com possível furto, além de indícios de tentativa de retirada de peças. Diante da situação, a motocicleta foi recolhida ao batalhão para a adoção das providências cabíveis.

Posteriormente, após o registro de uma ocorrência de furto de motocicleta, a guarnição iniciou diligências para verificar se o veículo encontrado durante a tarde correspondia àquele informado pelo solicitante. Segundo o relato, o proprietário havia estacionado a motocicleta nas proximidades da Rua Antônio Luís Xisto, no Centro de Lagarto, e, ao retornar ao local, por volta das 18h, constatou que o veículo havia desaparecido.

Com a realização das verificações, incluindo a conferência da documentação apresentada, a análise do número do motor e o reconhecimento pelo proprietário, os policiais confirmaram que a motocicleta localizada pela equipe era a mesma registrada como furtada.

Até o encerramento das diligências, os possíveis envolvidos no furto não haviam sido identificados ou localizados. Também não foram encontradas testemunhas que pudessem contribuir para a identificação dos responsáveis.

Após a confirmação da propriedade e da identificação do veículo, a motocicleta foi entregue ao respectivo proprietário.

A ação evidencia a importância do patrulhamento ostensivo e da pronta atuação da Polícia Militar na recuperação de bens e no atendimento às ocorrências registradas pela população sergipana.

Fonte: PMSE