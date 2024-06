Polícia Militar recupera motocicleta roubada em Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 24, o 7º Batalhão de Polícia Militar de Lagarto (7º BPM) recuperou um motocicleta que havia sido roubada durante a madrugada desta segunda-feira, no povoado Limoeiro em Lagarto.

De acordo com a polícia, a guarnição foi acionada para verificar uma possível ocorrência de abandono de veículo.

De imediato, a equipe deslocou-se até o local informado onde visualizou uma motoneta Honda Biz, cor branca, abandonada em um matagal, com a chave na ignição.

Apesar do veículo não possuir registro de restrição de roubo/furto no sistema de consulta, populares indicaram que o veículo fora roubado na madrugada desta segunda-feira, quando dois criminosos invadiram uma residência no Povoado Limoeiro.

Segundo informações, durante a ação dos criminosos, uma idosa de 70 anos foi feita de refém durante a invasão, chegando a ser amarrada no quarto.

Vários objetos da casa foram levados, inclusive a motocicleta Honda Biz 125, branca, que foi encontrada pela polícia.

O veículo recuperado pelo 7º BPM foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.