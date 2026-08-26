Polícia Militar recupera motocicleta roubada na Colônia Treze

Na tarde da última terça-feira, 25, polícias do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) recuperaram uma motocicleta, modelo Honda Biz 125 na cor vermelha, com restrição de roubo no povoado Colônia Treze, em Lagarto.
De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento na região da Pista da Lagoa Seca quando encontrou o veículo estacionado, ao lado da quadra de esporte.
De imediato, a equipe realizou a consulta da placa e constatou que o veículo possuía restrição de roubo.
Diante da situação, a equipe tentou localizar o condutor do veículo, mas não conseguiu encontrar ninguém nas proximidades.
O veículo foi recolhido e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.