Polícia Militar reforça esquema de segurança para o Carnatobias 2026

Militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) reforçará o esquema de segurança para o Carnatobias 2026, tradicional carnaval fora de época realizado no Município de Tobias Barreto. O planejamento operacional foi elaborado com o objetivo de garantir tranquilidade aos foliões e moradores durante todo o evento.

De acordo com o comando do Polícia Militar do Estado de Sergipe, o policiamento será intensificado em diversas regiões, incluindo patrulhamento a pé, motorizado, no trânsito urbano e rodoviário, além de ações com cavalaria e apoio aéreo. Equipes especializadas também atuarão no acompanhamento dos trios elétricos e no monitoramento do evento.

Entre as principais diretrizes da operação estão a fiscalização rigorosa do comércio de bebidas alcoólicas, com foco na proibição de venda para menores de 18 anos e no controle de recipientes de vidro. A polícia também atuará para coibir crimes relacionados ao consumo excessivo de álcool, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Outro ponto importante do planejamento é a proteção de crianças e adolescentes. Haverá ações específicas para identificar situações de exploração sexual e para encaminhar menores envolvidos em atos infracionais às medidas legais cabíveis.

A segurança será reforçada ainda com o uso de câmeras estrategicamente posicionadas em toda a área da festa, incluindo tecnologia de reconhecimento facial. Todos os acessos ao circuito contarão com revistas pessoais nos portões de entrada.

Estrutura do evento

O espaço contará com seis portões de acesso distribuídos em pontos estratégicos da cidade, como a Avenida 7 de Junho e vias adjacentes. As mesmas estruturas funcionarão como saídas de emergência, além de rotas de fuga previamente definidas para garantir evacuação segura em caso de necessidade. Todos os pontos estarão devidamente policiados.

Efetivo e unidades

O esquema contará com cerca de 90 policiais militares por turno, envolvendo diversas unidades, como Força Tática e motopatrulhamento do 11º BPM; Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv); Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI); Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga); Regimento de Polícia Montada (RPMON); Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Além disso, viaturas serão distribuídas entre acompanhamento de trios, patrulhamento interno, pontos fixos e áreas periféricas.

Contexto regional

Localizada em uma região de transição entre o Agreste e o Sertão, Tobias Barreto faz divisa com Municípios como Poço Verde, Simão Dias e Itabaianinha, além de cidades do estado da Bahia. Com população estimada em mais de 52 mil habitantes, o município fica a cerca de 132 km de Aracaju.

Criado em 2016, o 11º BPM tem papel estratégico na segurança da região e atua diretamente na organização de grandes eventos como o Carnatobias, reforçando o compromisso com a ordem pública e a proteção da população.

Fonte: PMSE