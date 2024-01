Polícia Militar resgata idoso de 78 anos de telhado na cidade de Itabaiana

Policiais militares do Getam do 3º Batalhão (3º BPM) resgataram um idoso de 78 anos que sofre com Alzheimer do telhado de uma residência, na cidade de Itabaiana, na tarde da última segunda-feira, 8.

Segundo a Polícia Militar, a equipe do Getam realizava rondas no Bairro Miguel Teles de Mendonça, quando foi acionada por moradores locais para socorrer o idoso que havia subido no telhado da uma residência e não conseguia descer.

“Os militares se aproximaram da casa e tentaram dialogar com o senhor, mas logo foi observado que ele se expressava com palavras desconexas e frases sem lógica, tentando reclamar da elevada temperatura do telhado. Diante da urgência da situação, os policiais utilizaram uma escada para resgatar o idoso”, relatou a PM.

E completou: “Após o susto, a equipe do Getam foi informada por vizinhos que o senhor sofria da doença de Alzheimer e residia na rua situada atrás da casa que ele foi encontrado. Em seguida, a vítima resgatada foi deixada sob os cuidados da sua esposa, que afirmou não ter percebido o sumiço do companheiro por ter adormecido em um momento de descanso. Uma das filhas dos idosos também compareceu para prestar assistência”.