Polícia prende casal e apreende arma de fogo na Colônia Treze

Na última terça-feira, 26, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam um casal e apreenderam uma arma de fogo no Povoado Colônia Treze, zona rural de Lagarto. A mulher estava em posse de uma pistola calibre .380.

De acordo com informações policiais, as equipes realizavam policiamento durante à noite na Rodovia Lourival Batista, Povoado Colônia Treze, quando deram ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat Palio. Diante da suspeita, os dois passageiros desembarcaram para abordagem. Na ação, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 com seis munições nos pertences da mulher.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Lagarto para a tomada de medidas cabíveis.

Fonte: SSP/PMSE