Polícia prende casal suspeito de furtar estabelecimento comercial

A 2ª Delegacia Metropolitana divulgou na manhã desta segunda-feira, 13, a ação que resultou na prisão de um casal suspeito do furto ocorrido na última semana, num pequeno supermercado do Centro da capital. O trabalho também resultou na apreensão dos produtos subtraídos.

Após constatar o furto em seu estabelecimento comercial, a vítima, em posse das imagens do circuito de câmeras do local, imediatamente procurou a 2ª DM. A partir dos registros, os agentes iniciaram os levantamentos, identificando a dupla envolvida e seguindo em diligências.

Na última sexta-feira, 10, dia em que o delito ocorreu, os policiais civis localizaram o casal suspeito. O homem foi encontrado no bairro Siqueira Campos, com parte dos produtos furtados, e a mulher no bairro Farolândia, com o restante do material levado do comércio.

A dupla foi detida e encaminhada à 2ª DM, para a lavratura do auto de prisão em flagrante por furto qualificado, e os objetos apreendidos devolvidos à vítima. Os envolvidos foram apresentados em audiência de custódia.

