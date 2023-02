Polícia prende dois homens por tráfico de drogas em Salgado

Na noite da última quinta-feira, 16, policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam dois homens por tráfico de drogas no Povoado Água Fria, Zona Rural de Salgado. Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes e uma arma de fogo.

Segundo as informações policiais, a equipe realizava rondas na Rua do Campo, quando visualizaram dois homens em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura policial, eles jogaram duas sacolas e tentaram fugir do local, mas foram alcançados pelos militares.

Durante a busca pessoal, um dos suspeitos entrou em confronto corporal com o policial, porém foi contido. Ao fazer a revista na mochila, foi encontrada substância do tipo crack.

Ainda com os suspeitos, a equipe policial encontrou uma escopeta, papel alumínio, dinheiro em espécie, cocaína, maconha e uma balança de precisão

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Lagarto para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP