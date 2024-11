Polícia prende dois homens por tráfico de drogas em Tobias Barreto

Na tarde da última segunda-feira, 18, policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam dois homens por tráfico ilícito de drogas na praça dos lagos, em Tobias Barreto.

A equipe realizava patrulhamento na área quando foram informados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública), que dois suspeitos estariam comercializando drogas na região.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o local e identificaram a dupla, que após os procedimentos técnicos de busca pessoal, encontraram a quantia de R$ 184 reais em espécie, 5 papelotes de cocaína e 6 papelotes de skank, tipo de maconha com alto grau de concentração de cannabis.

Ao serem questionados sobre a origem das drogas, ambos disseram que pegaram em suas residências, no povoado tanque novo em Riachão do Dantas. Momentos depois, os policiais seguiram até as residências dos homens e nelas foram apreendidas 137 gramas de skank, 11 invólucros de plástico contendo a mesma substância, 51 gramas de maconha, 23 papelotes de cocaína, uma Beretta contendo 05 munições intáctas, 01 rádio comunicador, 02 balanças de precisão e 01 aparelho celular.

Diante do flagrante, os envolvidos e os materiais foram encaminhados à Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PMSE