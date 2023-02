Polícia prende dupla suspeita de praticar assaltos em Lagarto

Na tarde da última sexta-feira, 10, policiais do Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam dois homens em flagrante, no Bairro Loiola, em Lagarto. A dupla – que foi denunciada por populares – portava uma arma falsa e usava uma motocicleta para realizar assaltos.

“Os militares percorreram o bairro [Loiola] e encontraram os suspeitos, que tentaram empreender fuga, mas foram interceptados pelos PMs. Ao prosseguir com a busca pessoal, foi comprovado que um deles trazia consigo um simulacro de arma de fogo”, relatou o Gati.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.