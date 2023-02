Polícia prende em SE foragido da Justiça da Paraíba

Na última terça-feira, 31, policiais civis da Delegacia Regional de Estância deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva contra um homem que estava foragido do estado da Paraíba. Ele havia sido condenado pela justiça paraibana pelos crimes de latrocínio, roubo, sequestro e tráfico de drogas.

De acordo com as informações policiais, o preso foi condenado e vinha cumprindo pena naquele estado, porém ao ser beneficiado com a progressão de regime de pena, fugiu para o município de Estância,sendo decretada sua prisão após regressão do regime de cumprimento de pena.

Com o recebimento de informações sobre a localização do foragido, os policiais civis da Delegacia Regional de Estância foram até o local onde ele estava e efetuaram o cumprimento da ordem judicial. Ele já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: SSP SE