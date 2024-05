Polícia prende em Sergipe condenado por chacina em Minas Gerais

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SE) prendeu um foragido da Justiça de Minas Gerais na última terça-feira, 28, no município de Estância/SE. O homem foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Unaí/MG, em 28 de janeiro de 2004, em caso de repercussão nacional, quando três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram executados durante uma fiscalização rural.

Além disso, o acusado também tinha um mandado de prisão preventiva em aberto contra o crime de roubo majorado, ocorrido no Estado de Minas Gerais, no ano de 2020.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Fonte: SSP/SE