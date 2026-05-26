Polícia prende em Sergipe condenado por tráfico de drogas do Maranhão

Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc), cumpriu na manhã desta terça-feira, 26, um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por tráfico de drogas no estado do Maranhão. A captura ocorreu no bairro São Conrado, na zona sul de Aracaju, e faz parte do cronograma da Operação Narke, inserida na Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento ao Narcotráfico, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP).

O investigado havia sido condenado pela 4ª Vara da Comarca de Balsas, no Maranhão. À época do crime, ele foi preso em flagrante com uma carga de skunk (uma variação geneticamente modificada e cultivada em laboratório da maconha) avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão.

Após trabalho de inteligência realizado pelas equipes do Denarc, o paradeiro do foragido foi identificado na capital sergipana, possibilitando o cumprimento da ordem judicial.

Com essa prisão, o departamento contabiliza a marca de 12 mandados de prisão cumpridos em um período de pouco mais de um mês. A maioria das ordens judiciais executadas pelo departamento especializado é decorrente de condenações transitadas em julgado, o que reforça o foco da unidade na retirada de circulação de criminosos já sentenciados pela Justiça.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Narke

Operação coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), no contexto da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento do Narcotráfico (Renarc), com o objetivo de fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas.

Entre as ações desenvolvidas pela rede estão o combate ao tráfico de drogas, o compartilhamento de experiências e boas práticas, a capacitação integrada, além do apoio operacional e logístico. A iniciativa busca fortalecer as unidades especializadas no enfrentamento e investigação do narcotráfico e ampliar a integração entre as forças de segurança pública.

Fonte: SSP/SE