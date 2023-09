Polícia prende foragido da justiça de Alagoas em Itabaianinha

A Delegacia de Itabaianinha cumpriu mandado de prisão preventiva contra um dos autores de roubo em Marechal Deodoro (AL). Ele é investigado por um roubo com reféns praticado no interior alagoano. Na ação criminosa, conforme investigação da Polícia Civil de Alagoas, o investigado e comparsas exigiram transferência bancária de mais de R$ 13 mil.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, após o recebimento de informações, foi feita a prisão. “Por meio de agentes de polícia, recebemos informação que um dos envolvidos estava residindo e trabalhando em Itabaianinha. Ele foi identificado e preso, sendo conduzido a unidade policial”, detalhou.

Conforme investigação conduzida pela Polícia Civil de Alagoas, o preso é investigado por roubo a família que foi feita refém no Povoado Massagueira. “Onde com uso de armas de fogo exigiram a entrega de pertences pessoais, dentre eles o veículo de uma das vítimas, bem como transferência eletrônica no valor de R$ 13,5 mil pelo PIX”, revelou o delegado.

Fonte: SSP/SE