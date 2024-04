Polícia prende foragido da justiça em Tobias Barreto

No último domingo, 31, durante a Operação Semana Santa, militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam em Tobias Barreto um homem com mandado de prisão em aberto por crime praticado na Bahia.

Em decorrência dos bloqueios realizados pela equipe, os policiais pararam o homem, que conduzia uma Honda Pop. Nada de irregular foi encontrado no veículo, porém havia um mandado de prisão contra o condutor.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para a devida apuração que o caso requer.

Fonte: SSP/SE