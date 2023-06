Polícia prende foragido da Justiça no interior de SE

Na última quinta-feira, 22, policiais civis da Delegacia Regional de Estância cumpriram o mandado de prisão de um homem condenado pela Justiça pelo crime de roubo, em 2019. Ele teve o benefício de saída temporária, mas não retornou ao presídio.

De acordo com as informações policiais, o mandado de prisão foi decretado após o investigado ter sido beneficiado com a saída temporária do dia 12 de outubro de 2022.

Na posse de informações sobre a localização do investigado, os policiais civis foram ao local, mas ele percebeu a presença policial e fugiu. Na quinta-feira a policia conseguiu prendê-lo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE