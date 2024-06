Polícia prende foragido da justiça por roubo em Simão Dias

Durante patrulhamento no município de Simão Dias, na última sexta-feira, 31, o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) prendeu um homem foragido da justiça por roubo. O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

A prisão foi realizada com a colaboração de um cidadão do município, que avisou os militares sobre a presença do infrator conhecido como “Gago”, no Povoado Salubre. Ele foi encontrado na residência da família, que colaborou com a ação da PM.

O foragido não resistiu à prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: PMSE