Polícia prende foragido do sistema prisional considerado perigoso

Na última sexta-feira, 03, policiais civis da 5ª delegacia metropolitana prenderam, no bairro Maria do Carmo, em Nossa Senhora do Socorro, em cumprimento a mandado de prisão de recaptura, Eduardo Vinicius Barbosa dos Santos.

Ele é foragido da Justiça desde outubro de 2022. No dia 11 daquele mês, beneficiado com o direito de saída temporária, Eduardo deixou o presídio semiaberto de areia branca, onde se encontrava custodiado e não retornou. Em razão disso, expediu-se mandado de prisão de recaptura que foi cumprido hoje.

Eduardo é considera perigoso, já tendo sofrido três condenações criminais, sendo elas pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. Vale destacar que no momento da prisão, a qual ocorreu na residência de Eduardo, os policiais encontraram no local um simulacro de arma de fogo, mais exatamente de uma pistola.

Fonte: SSP