Polícia prende grupo que assaltou mercearia e planejava roubos no Festival da Mandioca

Na última sexta-feira, 23, policiais civis e militares efetuaram a prisão de três homens suspeitos de assaltarem uma mercearia, localizada no povoado Brasília, e ainda planejar outros assaltos no Festival da Mandioca.

Segundo a polícia, o grupo foi localizado após céleres investigações que vieram a localiza-lo na cidade de Lagarto. Durante a abordagem, três suspeitos foram detidos e um permanece foragido.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), com os criminosos foram apreendidos um revólver calibre .32, entorpecentes, bem como todos os pertences roubados. “Ressaltamos que os pertences já foram entregues as vítimas e que esta é mais uma ação rápida e exitosa entre policiais Militares do 7° Batalhão e Civis da delegacia Regional de Lagarto”, destacou o órgão.