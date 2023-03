Polícia prende homem acusado de estuprar filha e enteada em Estância

A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Estância (DAGV) cumpriu o mandado de prisão de um homem de 41 anos investigado por estupro de vulneravel contra a filha e a enteada. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 07.

De acordo com a delegada Marcela de Almeida Souza, a filha do autor do crime narrou que o investigado a teria molestado sexualmente em diversos momentos, obrigando-a a se despir e trocar carícias íntimas com ele.

Ainda com base nos relatos da vítima e de sua irmã, o investigado tentou praticar a conjunção carnal com a própria filha. A vítima contou, também, que ela e sua irmã eram ameaçadas pelo autor do crime, o que a impedia de comunicar o fato à mãe.

De posse do mandado de prisão preventiva, uma equipe de agentes da DAGV de Estância prendeu o investigado na própria residência. Após a audiência de custódia, o investigado foi encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), em Aracaju.

Fonte: SSP-SE