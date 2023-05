Polícia prende homem e apreende veículo adulterado

Na última segunda-feira, 01, policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam uma pessoa e recuperaram dois veículos com adulterações, no Distrito Industrial de Aracaju (DIA).

De acordo com as informações policiais, os militares faziam a condução de uma motocicleta com numeração suprimida que havia sido apreendida, quando os policiais perceberam motociclistas com veículos suspeitos na via.

Diante disso, a equipe inicou a abordagem, onde os policiais constataram que uma das motocicletas também possuía numeração suprimida, além de outras peças alteradas.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP