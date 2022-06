Polícia prende homem que gravou TikTok rompendo tornozeleira eletrônica

Na tarde da última terça-feira, 21, o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) prendeu um homem de 22 anos, no conjunto Bugio, em Aracaju. O suspeito foi capturado em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas.

No cumprimento do mandado, a polícia encontrou no celular do preso um vídeo que havia sido postado numa rede social, e que registrou o homem demonstrando como romper a tornozeleira. Na gravação, o jovem aparecia no trabalho, sem o uso da tornozeleira, com ar de deboche.

O pedido de prisão foi representado pelo Denarc, a partir de informações decorrentes da Operação Olho de Hórus, realizada pelo Departamento na Grande Aracaju e em municípios do Agreste Sergipano, para combater o tráfico no estado.

O suspeito já havia sido detido em flagrante pela Polícia Civil em 2020, no município de Aracaju, por tráfico de drogas e corrupção ativa. Na ocasião, ele portava certa quantidade de maconha e haxixe.

No momento, ele estava respondendo em liberdade pelos crimes registrados em 2020, e o monitoramento eletrônico tinha cessado no último mês de maio.

Fonte: SSP/SE