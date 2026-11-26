A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DEACAV), vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), cumpriu em Aracaju, na última quarta-feira, 25, mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem de 46 anos investigado por estupro de uma adolescente.

As investigações iniciaram em março deste ano. Conforme as apurações, o homem divulgava anúncios de vagas na internet, principalmente para atividades como distribuição de panfletos e vendas. O público-alvo eram especialmente mulheres jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que entravam em contato interessadas nas oportunidades.

Durante o suposto processo seletivo, o investigado utilizaria diferentes identidades para estabelecer contato com as candidatas, marcar entrevistas e oferecer deslocamentos em seu veículo. Sob o pretexto de realizar atividades relacionadas à divulgação de eventos e à distribuição de material publicitário, ele as conduziria a outros locais.

No cumprimento das ordens judiciais, os policiais realizaram buscas na residência e no veículo do investigado, que foi localizado e preso. Após os procedimentos legais, ele ficou à disposição do Poder Judiciário.

Colaboração com as investigações

A Polícia Civil orienta que mulheres que tenham passado por situações semelhantes, assim como pessoas que disponham de informações sobre os fatos, procurem a DEACAV ou a unidade policial mais próxima.

Relatos, registros de conversas, anúncios, perfis utilizados na internet e outros materiais relacionados podem contribuir para a identificação de outras possíveis vítimas e o aprofundamento das apurações. A colaboração é importante para reunir elementos que deem consistência à investigação e subsidiem a atuação do Ministério Público na eventual apresentação de denúncia à Justiça. Informações também podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181.

Fonte: Polícia Civil