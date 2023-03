Polícia prende investigado por tentativa de homicídio contra mulher e filhos

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou no cumprimento do mandado de prisão de um homem investigado por tentativa de homicídio contra uma mulher e seus filhos em dezembro de 2022, em Porto da Folha. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 06.

De acordo com o delegado Felipe Barbosa, após o fato, a Delegacia de Porto da Folha instaurou um inquérito policial. A unidade solicitou à justiça o mandado de prisão contra o investigado.

Segundo a apuração policial, não havia relação familiar ou doméstica entre o autor do crime e as vítimas. A mulher chegou a perder a visão de um dos olhos. Todos sobreviveram aos disparos de arma de fogo.

O investigado estava foragido da Justiça desde dezembro de 2022. Ele foi encontrado e preso, já estando à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: SSP