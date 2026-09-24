Polícia prende investigado que teria oferecido mais de R$ 50 milhões para invadir sistema de instituição financeira em SE

A Polícia Civil de Sergipe, através do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), com apoio da Divisão de Inteligência de Planejamento Policial (Dipol) e da Polícia Civil da Baiana, prendeu, na última quarta-feira, 23, no município de Lauro de Freitas/BA, um homem investigado por tentar cooptar um servidor de uma instituição financeira em Sergipe para viabilizar uma invasão ao sistema da empresa.

Segundo as investigações, o caso teve início em abril deste ano, quando o suspeito entrou em contato com um servidor da instituição financeira por meio do WhatsApp e se apresentou como especialista em tecnologia e cibersegurança.

Durante as conversas, ele teria proposto a realização de uma invasão coordenada aos sistemas da instituição e oferecido vantagem financeira para obter a colaboração do servidor.

Em uma das mensagens, o investigado indicou que a operação envolveria valor superior a R$ 50 milhões e chegou a perguntar se o pagamento deveria ser feito em espécie ou em criptomoedas.

Algumas mensagens eram enviadas em visualização única para dificultar a investigação.

O suspeito também teria solicitado informações sobre a estrutura tecnológica da instituição financeira e apresentado formas de viabilizar o acesso indevido aos sistemas.

Para convencer o funcionário a participar da ação, o investigado afirmava que o ataque seria realizado sem deixar vestígios, utilizando a expressão “zero rastro”.

O funcionário comunicou imediatamente o fato ao setor de segurança da instituição e à Polícia Civil, que iniciou as diligências e conseguiu identificar e localizar o investigado.

Durante as conversas, o suspeito também teria afirmado ser responsável por invasões anteriores contra grandes instituições. Essas declarações, atribuídas ao próprio investigado, também fazem parte da apuração.

Após o avanço das investigações da Polícia Civil, foi expedido mandados de prisão e busca e apreensão pelo Poder Judiciário Sergipano, cumprido nesta quarta-feira em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A operação contou com o apoio operacional da 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, unidade coordenada pelo delegado Joelson Reis.

Para o delegado André Baronto, Diretor do Depatri, responsável pela investigação, “esta operação demonstra a força e a eficiência do trabalho da Polícia Civil de Sergipe no ambiente cibernético. Atuamos de forma contínua, unindo orientações preventivas à população e uma repressão firme, técnica e qualificada contra os criminosos.”

As investigações continuam para o completo esclarecimento dos fatos e para apurar eventual participação de outras pessoas.

Fonte: SSP/SE