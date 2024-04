Polícia prende irmãos sergipanos foragidos da Justiça por roubo de carga

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e da Polícia Rodoviária Federal, cumpriram mandados de prisão definitiva contra irmãos, de 51 e 59 anos respectivamente, pelo crime de roubo de carga. As detenções que ocorreram na última quarta-feira, 10, nos municípios de Cristinápolis e São Cristóvão.

Segundo as informações policiais, os investigados são conhecidos como “Irmãos Cabeleira” e possuem extensas fichas criminais, principalmente pelo crime de roubo de carga. Um dos detidos foi condenado pelo Juízo da Comarca de Itaúna/MG, enquanto o outro foi sentenciado pela Comarca de São Simão/SP.

Em 2013 e 2017, o Cope já havia realizado a prisão de vários integrantes do grupo que os acusados lideravam. No período, inclusive os próprios irmãos foram detidos.

Diante do cumprimento dos mandados de prisão definitiva nesta quinta, os homens foram conduzidos ao Cope e passarão por audiência de custódia. O caso está à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE