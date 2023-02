Polícia prende irmãos suspeitos de dupla tentativa de homicídio em Riachão do Dantas

A operação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Riachão do Dantas e policiais militares do 7º Batalhão, realizada na última desta sexta-feira, 03, resultou no cumprimento de mandado de prisão de dois irmãos que atentaram contra a vida de dois homens (pai e filho) no último dia 23.

O delegado Bruno Santana, que coordenou as diligências afirmou que desde a ocorrência do fato buscas e ações foram empreendidas para prisão dos supostos infratores, que no primeiro momento conseguiram fugir, no entanto, as diligências continuaram e com provas robustas relacionadas ao crime, o Poder Judiciário concedeu o pedido de prisão dos suspeitos.

O crime ocorreu num bar em frente a Prefeitura de Riachão do Dantas e causou comoção pela gravidade dos ferimentos das vítimas. Os suspeitos estão presos e à disposição da justiça.

Qualquer informação que possa colaborar com a elucidação deste ou de outros crimes ligue 181.

Fonte: SSP