Polícia prende mãe que era conivente a crime de estupro contra filha em Lagarto

Na última quarta-feira, 03, a Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), com apoio do Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), deu cumprimento a dois mandados de prisão contra suspeitos de estupro de vulnerável em Lagarto.

De acordo com as investigações, a mãe da criança teria sido conivente com o crime. Segundo a delegada Vanessa Feitosa, responsável pelo caso, a mãe da vítima de apenas 12 anos de idade marcava encontros amorosos com seu namorado e levava a criança. Ao chegar no local, o homem estuprava a vítima na presença e com o consentimento da mãe.

Ainda de acordo com as informações policiais, os crimes ocorreram pelo menos seis vezes, nas cidades de Lagarto e Rio Real (BA). Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, sendo apreendidos diversos celulares, que serão analisados por perícia para comprovar o envolvimento dos dois investigados.

A mãe da vítima foi localizada e presa no bairro Loiola, em Lagarto, tendo confessado os crimes durante interrogatório policial. Já o outro suspeito, namorado dela, foi localizado e preso no povoado Salgado Grande, em Rio Real, Bahia.

Assim, o inquérito policial foi finalizado, e ambos os presos foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Lagarto para o devido acompanhamento, e os suspeitos seguem aguardando audiência de custódia.

Fonte: SSP