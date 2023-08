Militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam uma mulher suspeita do crime de maus-tratos contra o próprio filho. O fato aconteceu nessa segunda-feira (14), na Zona Sul da capital.

Os policiais foram acionados para atender uma denúncia de violência contra uma criança de três anos de idade, no Bairro Coroa do Meio.

Na residência informada, os agentes constataram que a vítima apresentava diversos hematomas espalhados nas costas, abdômen e ombro esquerdo.

Ao ser questionada pelos PMs sobre o que tinha causado os ferimentos no corpo da criança, a mãe informou que havia batido na vítima com o fio do carregador do celular.

Diante das evidências de crime de maus-tratos, a mulher foi encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: SSP/SE